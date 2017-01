COOPERAÇÃO: técnicos da SESAU chegam a Vilhena para atuar em prol da saúde pública

Com objetivo de organizar o setor de compras de medicamentos, equipamentos e insumos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), de Vilhena, o secretário Marcos Aurélio Vasques, solicitou à Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) que enviasse uma equipe para Vilhena.

Os técnicos formados pelo responsável do setor de contratos da Sesau, Lucas Tadeu Rodrigues, do responsável pelo setor de compras Sebastião Concenço, pelo assessor Tiago Pessoa, e o farmacêutico Marcelo Brasil, chegaram à Vilhena na manhã desta terça-feira, 24.

Eles irão orientar e auxiliar à equipe da Semusa para montar processos de compras e organizar trabalhos.

De acordo com Vasques, a ação da equipe técnica vai ajudar à Semusa a investir o recurso com produtos de qualidade proporcionando economia para o município. “A saúde no município passa por um momento difícil e é determinação da prefeita Rosani Donadon que a equipe da Semusa trabalhe com transparência e eficácia para oferecer atendimento de qualidade para os vilhenenses com economia”, enfatizou Vasques.

Os técnicos da Sesau ficam em Vilhena até sexta-feira, 27. “Estamos auxiliando os servidores da Semusa para trabalhar de forma eficiente e logo o município vai colher os benefícios com atendimento de qualidade oferecido à população”, finalizou o secretário de saúde.

Texto e foto: Assessoria