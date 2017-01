Darci confirma shows para Expovil; Bruno & Marrone e Humberto & Ronaldo estão na lista

O presidente da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), Darci Cerutti, entrevistado pelo Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 24, confirmou os shows para 32ª edição da Expovil e programações do evento.

Segundo Darci, a feira agropecuária começa com o Baile da Rainha, que será no dia 10 de junho. Em julho, no dia primeiro, terá a tradicional cavalgada com queima de alho e almoço, assim que as comitivas chegarem ao parque.

A abertura oficial será no dia 5 de julho, com queima de fogos e show de Bruno & Marrone. No dia 6, será a abertura do rodeio profissional com show universitário de Léo & Rafael.

No dia 7, rodeio e show da dupla Ataíde & Alexandre. Dia 8, continuidade do rodeio e show de Humberto & Ronaldo. E no domingo, dia 9, encerramento da festa com portões abertos, “Dia de Negócios” e missa.

Sobre a premiação, Cerutti explicou que ainda está sendo estudada uma forma que mais agrada o público. Os prêmios podem ser sorteio de carros ou dinheiro todas as noites. “Ainda vamos decidir”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação