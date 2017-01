Desportista anuncia 3ª edição do “Peladão” de futebol society em Cerejeiras

O presidente da Liga Desportiva de Cerejeiras, Francisco das Chagas Ruiz, anunciou ao Extra de Rondônia nesta terça que estão abertas as inscrições para 3ª edição do Campeonato Veterano.

Chagas contou que os participantes devem ter 40 anos acima e as inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de fevereiro na Adidas Esportes em Cerejeiras.

O campeonato de futebol society que leva o nome “Peladão”, vai iniciar no dia 4 de fevereiro, no campo da antiga Ceron.

A expectativa é que dez equipes participem do certame, que definirá as premiações no congresso técnico. As inscrições é de R$ 200 por equipe. Maiores informações no celular 99258-4636, falar com Chagas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia