Homem oferece notas falsas para vender em grupo de WhatsApp

Está correndo no grupo de compra e venda do WhastApp OLX-Vilhena, uma publicação onde um suposto homem com nome de Nelson Kiyoshi, oferece notas falsas de Real para vender.

Inclusive tem valores para aquisição das cédulas. Além de garantir a qualidade das notas, oferece serviço de entrega via sedex. O vendedor disponibilizou um telefone para contato. 86-9988-7737. A reportagem do Extra de Rondônia ligou para o número, mas estava fora de área.

Leia abaixo valores e especificação da qualidade do produto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução WhatsApp