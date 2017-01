PM socorre ao hospital mulher agredida pelo marido em Vilhena

Uma mulher de 49 anos foi covardemente agredida pelo próprio marido no final da tarde de ontem, segunda-feira, dia 23, na Rua 1513, bairro Cristo Rei. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a vítima e o marido permaneciam na frente da casa de parentes e teriam iniciado uma discussão por motivos fúteis. Em determinado momento, o homem que aparentava estar embriagado desferiu socos na região da cabeça, ocasionando ferimentos no nariz da vítima.

Testemunhas perceberam a situação e conseguiram conter o agressor. Caída ao solo a vítima reclamava de fortes dores na região da coluna cervical e cabeça.

Agentes da Polícia Militar estiveram no local e coletaram todas as informações necessárias para o procedimento da ocorrência. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o socorro da vítima até o hospital, porém, informaram que a única viatura de resgate disponível estaria em outra ocorrência.

A mulher foi colocada dentro da viatura policial e encaminhada ao pronto socorro do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia