Venda de notas falsas de dinheiro movimenta grupos de rede social; internauta fez teste-vídeo

Após o Extra de Rondônia veicular matéria na tarde desta terça-feira, 24, sobre homem vendendo notas de Real falsas em rede social, um internauta resolveu fazer um teste e entrou em contado pelo número disponibilizado pelo suposto vendedor.

Segundo o internauta que entrou em contato com a reportagem, ele ligou mais a pessoa não atendeu, porém, adicionou o número na rede social WhatsApp, com isso, o homem que na pagina social se identifica como Nelson Kiyoshi, respondeu e sem pestanejar detalhou como funciona o esquema.

De acordo com Nelson ele falsifica as notas no mais alto padrão de qualidade com todos os dados de segurança. E, ainda garante até a textura do papel moeda.

Nelson deu detalhes sobre as notas falsificadas e negociou preço com o suposto cliente, e ainda disse que assim que o dinheiro caísse na conta dele, de imediato despachava a encomenda via sedex e chegaria no máximo em dois dias. Nelson ainda mandou vídeos par que o comprador vice o produto que estava adquirindo.

Veja vídeos abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeos: Reprodução rede social