Veteranos do esporte vilhenense relembram conquistas no atletismo

Os desportistas vilhenenses Careca, Chagas, Lobão e Natalzinho, pela manhã desta terça-feira, 24, relembraram ao Extra de Rondônia as conquistas que tiveram no esporte.

Em breve diálogo, os veteranos do esporte no município, Careca e Lobão, recordaram os tempos de conquistas nas corridas de ruas e até mesmo nas competições nacionais, caso da São Silvestre e do Campeonato Brasileiro.

Lobão disse que competiu também seguidamente pelo Joer regional, onde conquistou alguns troféus e medalhas.

Careca por sua vez lembrou da corrida de São Silvestre que participou seguidamente das provas nos anos de 1982 até 1985. “Fiquei entre os dez melhores da região norte”, contou.

Hoje, sem o pique da mocidade, ambos relembram das histórias do esporte no município e juntamente com Natal, atual secretário de esportes, afirmaram que vão resgatar a tradicional Corrida Ângelo Spadari.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia