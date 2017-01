Descarte adequado de resíduos é debatido em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 24, foi realizado um encontro entre os gestores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e da Secretaria do Meio Ambiente (SEMMA), com representantes do grupo Pato Branco e do presidente da Cooperativa de Recicladores de Vilhena (COOPREV).

Na reunião foram debatidos vários temas, entre eles possíveis soluções para atender às legislações ambientais, tentando aperfeiçoar a operação, logísticas e custos envolvendo a geração, armazenamento e o transporte dos resíduos produzido pelo setor empresarial.

Também foi debatido no encontro o licenciamento da COOPREV para fazer a busca de resíduos sólidos produzidos pelas empresas locais e também a necessidade de conscientizar os empresários do município para separar os resíduos.

O secretário do Meio Ambiente Jorge Rabello explicou o papel do empresário e da cooperativa neste processo. “O papel do comerciante é separar para que seja feito o manejo correto dos resíduos sólidos. Isso é parte preponderante no saneamento básico, que significa mais saúde para a população. Para a empresa, ter um catador licenciado, é de extrema importância, pois desempenham um papel fundamental na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)”, ressaltou Jorge.

Cesar Stefanes, diretor do SAAE, explica da importância de separar o lixo direto das empresas. “Separado na sua origem das empresas, e destinado à reciclagem, não pode ser considerado lixo, e sim, matéria prima ou insumo para a indústria ou outros processos de produção, com valor comercial estabelecido pelo mercado de recicláveis”, explicou Cesar.

Segundo Jorge, a SEMMA em parceria com o SAAE vem tomando uma série de iniciativas para que seja feio descarte adequado de resíduos sólidos e, conseqüentemente, a redução dos volumes destinados ao aterro sanitário em Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria