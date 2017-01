Dupla é presa pela polícia após roubar moto de mulher em Cerejeiras

Dois rapazes foram presos pela Polícia Militar (PM) em Cerejeiras após praticar roubo de uma motocicleta na zona rural do município. A dupla confessou aos policiais que o veículo teria sido encomendado por um homem morador de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi informada via Central de Operações de que na estrada da 4ª eixo teria acontecido um roubo a mão armada. Ao chegar no local indicado, os policiais encontraram a vítima caída ao solo com ferimentos na perna. Ela disse que seguia pela estrada quando foi abordada por dois elementos em uma motocicleta e anunciaram o assalto exigindo dinheiro. Ao informá-los de que não teria dinheiro, a vítima foi derrubada e seu veículo levado pelos meliantes.

Com as características dos assaltantes, os policiais com o auxílio de outras viaturas passaram a realizar buscas pela região. Foi observado que dois homens haviam entrado em uma casa próxima a estrada e, ao ser abordados e interrogados, entraram em contradições, porém, logo confessaram a autoria do crime.

Aos policiais, Tallison Rosa Carvalho e Diego Tcharles Pereira Lara, disseram que realmente teria roubado o veículo da vítima, e que seria uma encomenda feita por um sujeito conhecido como “Marcos Jhones”, morador da cidade de Vilhena, e que este pagaria R$ 250 para que a dupla levasse a moto até Pimenteiras do Oeste.

Os rapazes foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras e deverão responder pelos crimes. Já a vítima teve fratura no joelho esquerdo e, após atendimentos na unidade hospitalar do município, foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia