Emater e Asccol dão início à organização da 3ª edição do “Dia de Negócios”

Nos dias 24 e 25 de março de 2017 acontecerá o 3º “Dia de Negócios” em Colorado do Oeste no Parque de Exposições Marcos Donadon.

Segundo a organização, o evento tem se firmado como um dos eventos que mais comercializam tratores, máquinas e equipamentos em todo Estado de Rondônia, sendo que na 2ª edição foram comercializados 11% do total de tratores vendidos no Estado de Rondônia em 2016.

Nesta 3ª edição, a Associação dos Criadores (Asccol) e a Emater juntamente com os criadores da região, farão grande leilão de touros nelore, oferecendo a todos os criadores da região reprodutores das melhores linhagens do Brasil.

O evento está programado para o dia 25 de março no recinto de leilões do Parque de Exposições de Colorado. A organização ainda programa a possibilidade de fazer um leilão ou feira de gado leiteiro para o dia 24 de março.

Segundo o zootecnista Enio Milani, que é um dos idealizadores deste evento, as empresas interessadas em participar do 3º Dia de Negócios já foram convidadas para participar de uma reunião no dia 10 de fevereiro às 9h na Câmara Municipal de Colorado, para planejar a edição de 2017.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação