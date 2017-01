Escolinha do Grêmio em Vilhena retorna atividades com iniciação no feminino

O centro de treinamento esportivo do Grêmio em Vilhena, “Ayresbool”, como é chamado, retorna com suas atividades no próxima dia 1º, quando abrirá turmas também no feminino.

Em 2016, Ayres conta que finalizou o ano com quase 180 atletas. As aulas são segunda, quarta e sexta, das 08h00 às 09h30 e das 15h30 às 17h00.

A escolinha que atende crianças de 5 a 14 anos conta com cinco professores de educação física. As inscrições podem ser realizadas com o professor Ayres, nos celulares (69) 9974-8315 e 8446-5427.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação