Moto com registro de furto é encontrada carbonizada

Uma moto Biz C-100 ano 2014 furtada em 27 de dezembro de 2016, foi encontrada totalmente carbonizada na manhã de terça-feira, 24, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operação da Polícia Militar (PM) recebeu informação de populares que num terreno baldio na Avenida Brasília com a Rua Amapá, no setor 19, havia um chassi de moto queimado.

Uma guarnição foi até ao local e constatou o fato. Ao puxar pela numeração do quadro confirmou se tratar de veículo furtado.

A reportagem conversou com proprietário da motoneta que estava na delegacia onde levou o documento da mesma para confirmar se realmente era a moto dele. O rapaz estava muito triste ao ver seu capital naquele estado.

A vítima disse que estava trabalhando quando chegou à noite na casa dele, o imóvel estava arrombado. Além da moto, foram levados também diversos eletrônicos entre outros pertences.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia