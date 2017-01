Moto fica com frente debaixo de carreta e motoqueiro sofre apenas escoriações

Acidente envolvendo uma moto Honda Bros 150 com placa de Vilhena, e uma carreta Scania bi trem aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 25, no cruzamento da Avenida Paraná com Celso Masutti, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da carreta disse à reportagem que trafegava pela via sentido Cuiabá, tinha acabado de chegar de viagem e estava indo para garagem da empresa.

Porém, no cruzamento das vias, uma carreta estava transitando sentido Porto Velho. Com isso, avançou e o motoqueiro que seguia pela Paraná sentido BR-364, não esperou a outra carreta passar por completo o cruzamento e entrou por trás, neste momento houve a colisão.

Apesar de a motocicleta ter ficado com a frente debaixo da dianteira do caminhão, o motoqueiro sofreu escoriações leves. Mas ele foi levado para o Hospital Regional para fazer um checape.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia