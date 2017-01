Papelaria Líder com promoção e novidade para o “volta às aulas”

Com a “volta às aulas” pais se apressam na busca por comprar material escolar de qualidade e melhor preço. A papelaria Líder, em Vilhena, está com novidades e descontos especiais em todos os produtos para o volta às aulas.

A loja está com novidades em bolsas, agendas e cadernos específicos para os cursos de Medicina, Direito, Pedagogia e dentre outros.

Nas compras com pagamento a vista o cliente conta com 15% de desconto, no cartão de crédito o valor total pode ser parcelado em até seis vezes. Já para os que optarem em comprar no cartão para 30 dias o desconto é de 10%.

De acordo a proprietária Lurdes Girardello, além de materiais escolares, a loja conta com artigos esportivos, de escritório e muito mais.

“As opções são variadas em produtos, temos cadernos brochura capa dura de 48 folhas a partir de R$ 5,50, cadernos de 10 matérias a partir de R$ 9,60, dentre outros. Cobrimos qualquer oferta!”, enfatizou Lurdes.

Confira as promoções e novidades visite a papelaria Líder, localizada na Avenida Liberdade número 3813. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 3321-1525/3322-8884/9 8113-5232 (whatsapp).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia