PARCERIA: prefeita recebe visita do chefe da Casa Civil

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o vice Darci Cerutti (DEM) receberam, na manhã desta quarta-feira, 25, a visita do chefe da Casa Civil, Emerson Castro, representante do Governo do Estado.

O encontro aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a participação dos secretários Valdiney de Araújo Campos (Planejamento), Ivete Maria Pires (Integração Governamental), Sergio Nakamura, (Fazenda), Jorge Rabello (Meio Ambiente) e o chefe gabinete interino Arijoan Cavalcante.

A reunião teve por objetivo consolidar parcerias entre o governo estadual e municipal. A prefeita fez questão de agradecer a visita do chefe da casa civil e falou das dificuldades que existem na prefeitura neste início de mandato.

“É importante ter essa parceria com o governo, pois temos muitos desafios pela frente, na saúde, educação e outros setores prioritários da administração pública municipal” ressaltou a mandatária vilhenense.

Emerson Castro disse que o governo estadual está à disposição das autoridades vilhenenses para auxiliar o município no que for preciso. “Sabemos que a união é importante para alavancar o município e, consequentemente, o Estado de Rondônia como um todo”, encerrou.

Texto e foto: Assessoria