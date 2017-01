Prefeito de Pimenteiras consegue recurso de R$ 250 mil para construção do CRAS

O prefeito de Pimenteiras, Olvindo Luiz Donde, com a vice prefeita Valéria, se reuniu na câmara dos vereadores com o deputado federal Expedito Neto nesta semana para tratar de assuntos relacionados a construção do CRAS.

Vino agradeceu o empenho do deputado em conseguir o recurso. A verba destinada para a construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), é de R$ 250 mil.

No encontro, Vino consolidou a parceria que promete garantir futuras verbas ao município e já se programa para um próximo encontro após o carnaval, quando viaja em busca de recursos em Brasília.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação