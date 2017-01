Prefeito pede apoio do presidente Maurão para a Saúde do município

O prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte de Carvalho (DEM), esteve com o presidente Maurão de Carvalho (PMDB) na manhã desta quarta-feira (25) para tratar especialmente em relação a servidores da área de saúde que passa por delicada situação com a retirada dos profissionais da unidade daquele município.

Segundo o prefeito, o governo do Estado, através de decreto, está requisitando 18 servidores que fizeram concurso público para atender a unidade de São Miguel. Ocorre que eles estão sendo requisitados para o Hospital Regional de São Francisco, “o que irá acabar com os atendimentos em São Miguel”, afirmou o prefeito.

O deputado Maurão, sensível a reivindicação justa do prefeito Cornélio, irá conversar com o governador para que mantenha estes funcionários estaduais no município.

“Sabemos que é pesado para o Estado, mas ainda pior para os pequenos municípios, que sofrem com a baixa arrecadação e não têm condições de arcar com novas contratações” declarou o presidente.

Maurão deixou claro que os pequenos municípios não têm condições de “tocar a saúde sem o apoio do Estado”. Segundo ele, os dezoito servidores representam cerca de R$ 100 mil ao mês em folha de pagamento, ”algo inviável para o município arcar sozinho”.

Autor e foto: Assessoria