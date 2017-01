Torneio de pesca está com inscrições abertas

O Armazém do Pescador promove no domingo, 12 de março, 1º Torneio de Pesca no Pesque-Pague Piracolino, em Vilhena.

O torneio terá inicio as 8h30 do domingo finalizando as 17h00. O evento distribuirá premiações em dinheiro, sendo que o primeiro colocado fatura R$ 8 mil, o segundo R$ 4 mil, e o terceiro R$ 2 mil. Mais de 18 mil em prêmios serão distribuídos.

As inscrições por dupla, no valor de R$ 200,00, já podem ser feitas nas lojas Armazém do Pescador, Tucunare Pesca e Banca do Zoio.

Mais informações pelos telefones (69) 3321-5042/98429-7540 (falar com Ronaldo).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação