COMPROMISSO: prefeita prioriza servidores e anuncia pagamento de janeiro para esta sexta

Na manhã desta quinta-feira, 26, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), anunciou uma importante notícia para o funcionalismo público municipal: o pagamento referente à folha de Janeiro será depositado nesta sexta feira, 27.

Ao lado do secretário de fazenda do município, Sérgio Nakamura, a prefeita explicou que o pagamento faz parte do cronograma de ações e valorização do servidor público, sendo feito na última sexta-feira do mês trabalhado.

Segundo Sérgio, o montante será de R$ 5.574.198,07 (Cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e sete centavos).

Os servidores que têm conta na Caixa Econômica Federal terão a transferência automática para sua conta corrente ou poupança e já contarão com o dinheiro na manhã de sábado. Os que ainda não têm o vínculo entre conta salário e conta pessoal poderão sacar o salário na segunda-feira, 30.

Sérgio ressaltou o esforço feito pela prefeita RosaniDonadon no sentido de honrar com o pagamento em dia. “É motivo de muito orgulho para nós anunciar o pagamento dentro do mês corrente, apesar da lei garantir que o salário seja pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Não precisamos ir muito longe para lembrar que num passado muito recente o sindicato dos servidores do município chegou a impetrar 10 mandados de segurança contra o município visando garantir o recebimento dos salários. São novos tempos e o respeito pelo servidor será primordial no mandato da prefeita Rosani” disse Nakamura.

O diretor do SAAE, César Stefanes, também confirmou o pagamento dos servidores da autarquia, reforçou o compromisso da prefeita na valorização do servidor público e salientou, também, o pagamento significa a movimentação da economia local.

SAÚDE

Outro ponto positivo é o pagamento de todos os servidores da saúde na mesma folha dos demais. O que é inédito na história da administração é o fato de que, nesse mês de Janeiro, duas folhas serão honradas pela administração:a de dezembro, deixada pela gestão anterior, e a de janeiro.

Texto e foto: Assessoria