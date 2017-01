Em Cerejeiras, pai é flagrado tentando abusar da nora de 16 anos

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município de Cerejeiras e já está sendo investigado. A prisão aconteceu na quarta-feira, 25, e o acusado deverá responder pelo crime de estupro.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem de 44 anos foi preso ao ser flagrado pelo próprio filho tentando abusar sexualmente da nora de apenas 16 anos. O rapaz de 19 anos disse à polícia que chegava em casa notou que o pai estava nu e obrigava a menina a fazer sexo oral, que gritava desesperadamente pedindo para que ele parasse.

A vítima contou que o homem usou de força física e começou a passar a mão em suas partes íntimas e acariciar seus peitos. Em determinado momento, ele teria a puxado pelos cabelos obrigando-a realizar o ato sexual.

O homem negou as acusações, apesar da menina afirmar não ter sido a primeira vez que aconteceu o abuso. Segundo o Boletim de Ocorrência Policial, todas as partes envolvidas são usuárias de entorpecentes e que a garota mora com o rapaz a mais de dois anos.

O acusado foi encaminhado à delegacia da cidade, mas foi liberado em seguida e aguarda a decisão da Justiça em liberdade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa