Em Vilhena, polícia recupera carro e moto com registro de roubo

Na tarde de quarta-feira, 25, a Polícia Militar (PM) recebeu informação que numa casa no bairro 5º BEC, em Vilhena, havia uma picape Fiat Strada de cor branca com placas de Betim-Minas Gerais. E, que provavelmente era produto de furto.

Policiais do serviço reservado da PM passaram a investigar o caso, e em abordagem ao veículo, constatou que tinha registro de roubo na cidade de Juína-Mato Grosso.

O homem que dirigia o carro, disse que comprou de um índio conhecido por Zinho Cinta Larga, e não sabia que tinha registro de roubo.

Diante dos fatos, o suposto proprietário e o carro foram levados para a delegacia de Polícia Civil.

Uma moto Honda C-100 cor vermelha, com placa de Corumbiara foi recuperada pela Polícia Militar.

A Força Tática fazia patrulhamento pela Avenida 731 no bairro Cristo Rei, quando avistaram um homem conduzindo a moto que ao perceber a presença dos policiais, agiu de forma que chamou a atenção.

Ao consultar no sistema, constatou que a moto era de cor verde e a placa verdadeira de Colorado do Oeste. Diante dos fatos, o condutor foi levado para delegacia de Polícia Civil juntamente com o veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia