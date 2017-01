EXTRA DE RONDÔNIA: nove anos como referência na imprensa on line em Rondônia

Fundado em 26 de janeiro de 2.008, o site EXTRA DE RONDÔNIA completa nesta quinta-feira nove anos de atividade, consolidado como um dos principais veículos de comunicação do Estado.

Idealizado pelos irmãos Orlando Caro e Esteban Vera, com participação do jornalista Mario Quevedo e do web-design Herton Krombauer, o jornal virtual surgiu numa época em que não havia imprensa on line em Vilhena, e eram poucos os sites de notícias em Rondônia.

O esforço do quarteto em realizar jornalismo em tempo real, com cobertura completa do noticiário cotidiano e acompanhamento ao vivo de eventos fez com que em poucas semanas o EXTRA DE RONDÔNIA decolasse, sendo acessado milhares de vezes ao dia.

Em menos de dois meses a página chegou a um milhão de acessos, e conquistou credibilidade e o respeito da comunidade rondoniense, em particular dos moradores das sete cidades da região sul do Estado.

Logo no primeiro ano o EXTRA DE RONDÔNIA ganhou seu primeiro prêmio de reconhecimento, e desde então isso se repete todos os anos. O site é disparado o líder em acessos em Vilhena e região, além de ser o quarto jornal on-line mais prestigiado pelos leitores de Rondônia, conforme aferição de agências de publicidade que prestam serviços à entidades e instituições.

O EXTRA DE RONDÔNIA é referência regional em notícias e divulgação, além de ser uma das mais importantes plataformas publicitárias de Vilhena, e seu surgimento abriu caminho para o desenvolvimento da imprensa on line de Vilhena, que hoje é uma das mais fortes e influentes de Rondônia.

Mas nada disso seria possível se não fossem nossos leitores, que mantém fidelidade e interação constante com o EXTRA DE RONDÔNIA, por isso nossa equipe agradece de forma especial pelo prestígio com que nos honram.

Estendemos nossos agradecimentos aos patrocinadores, anunciantes e a todos os profissionais que passaram por nossa empresa, contribuindo para que hoje possamos estar comemorando nove anos de fundação. Que venham muitos outros pela frente!

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia