Homem apanha de populares após furtar casa no Orleans

Nesta quinta-feira, 26, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um caso de furto a residência, na Rua Adir Jorge dos Santos, no bairro Orleans, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, assim que chegou ao local do fato, encontrou o suspeito detido.

Porém, o suspeito ao tentar fugir foi perseguido e detido por populares que não aguentam mais a ação de ladrões no bairro e aplicaram um corretivo no rapaz.

Com o suspeito foi encontrado diversos produtos furtados na casa. Onde quebrou a grade de ferro e arrombou a porta para praticar o furto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia