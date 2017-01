PARK AQUÁTIVO VILHENA: o mais novo espaço de lazer inaugura neste sábado

Vilhena ganha um lugar diferenciado de lazer e entretenimento.

Trata-se do Park Aquático Vilhena, que abre suas portas à população neste sábado, 28.

Conforme a programação, às 08h00 ocorrerá uma entrevista coletiva com a imprensa local, momento em que os proprietários Wilson Diniz da Costa e Enilde Vieira da Costa falarão a respeito do empreendimento. Várias autoridades municipais foram convidadas.

O Park Aquático Vilhena está localizado no setor de chácaras Piracolino, na BR-364, sentido Porto Velho, na primeira entrada à esquerda, após o Restaurante “Caipirão” e há 500 metros da BR.

De acordo com Diniz, o local conta com piscinas infantil e adulto, lanchonete, playground, pula-pula, quiosques para churrascos e praia às margens do rio Piracolino e o melhor: com entrada individual, adquirindo sua pulseirinha.

“É um lugar preparado com todo carinho para atender a família vilhenense e toda a região”, diz o casal. O atendimento será aos sábados, domingos e feriados, das 8h às18h. Maiores informações pelos telefones (69) 98462-2634 e (69)99988-9292.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação