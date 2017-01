Perspectiva de sessão extraordinária pode possibilitar antecipação de CPI contra vereadores presos

Na manhã desta quarta-feira,25, aconteceu audiência entre o presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Adilson de Oliveira, com o diretor-geral do SAAE, César Stefanes, além de responsáveis por empresas contratadas pela autarquia para realizar o serviço de coleta de lixo na cidade.

O encontro teve como tema a necessidade de se agendar sessão extraordinária para acontecer ainda nesta semana, a fim de deliberar sobre projeto de lei de interesse do SAAE e necessidade urgente de decisão.

Se a reunião dos parlamentares realmente acontecer na mesma ocasião deverá ser lido e votado o pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito que pode levar a cassação dos mandatos de Junior Donadon, Vanderlei Graebin e Carmozino Alves.

Isso porque, de acordo com o Regimento Interno do Legislativo, matérias deste gênero devem ir à plenário na primeira sessão subsequente a data em que for protocolada na Casa, conforme o Extra de Rondônia explicou em reportagem veiculada na terça-feira.

No entanto, a previsão inicial é que isto só aconteceria em sete de fevereiro, pois antes da reunião desta manhã não havia perspectiva de realização de sessão extraordinária. Não deixa de ser irônico o fato de, para atender necessidade do Executivo, a mesma sessão pode acabar significando o possível início da derrocada de três aliados da prefeita na Casa de Leis – lembrando que Donadon e Alves foram eleitos no mesmo palanque de Rosani Donadon, enquanto Graebin estava do lado oposto, porém historicamente sempre se aliou ao grupo político do qual faz parte a prefeita.

Segundo o presidente do Parlamento tanto o Regimento Interno quanto a Lei Orgânica Municipal serão seguido à risca no que diz respeito ao procedimento contra os três parlamentares reeleitos, que estão presos há quase três meses. “Há um clamor popular pela moralização das instituições locais em virtude de tudo o que aconteceu no período final da gestão anterior tanto do Executivo quanto do Legislativo, por isso teremos todo o zelo para que o procedimento ocorra rigorosamente dentro das normas estabelecidas”.

Adilson, no entanto, não fez juízo de valor a respeito da situação dos colegas encarcerados.

“Isso será apurado pela CPI, caso a denúncia seja acatada pela Casa, e a Comissão terá total independência e garantias para realização de seu trabalho de forma isenta e imparcial. Os elementos que forem apurados neste trabalho, seja para inocentar ou condenar os vereadores, é que trarão o desfecho do caso. O que eu garanto é que não admitiremos nenhum tipo de interferência”, declarou.

A realização da sessão extraordinária depende da confirmação de quórum, pois há três vereadores viajando por motivos de ordem particular – Rafael Maziero, França Silva e Célio Batista – enquanto Ronildo Macedo tem exames médicos marcados para quinta e sexta-feira (26 e 27) na capital.

A presença dele é imprescindível para que a reunião possa transcorrer com condições de haver deliberação sobre as duas matérias, por isso ele e o presidente estão trabalhando no sentido de adiar as consultas para semana que vem.

