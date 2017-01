Prefeito de Cerejeiras pede ajuda de Maurão para resolver questão da saúde

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), recebeu nesta quarta-feira (25), o prefeito de Cerejeiras, Airton Gomes (PP) e o vereador Isair Francisco Baldini (PP) que foram pedir apoio dos deputados na questão da saúde do município.

Segundo o prefeito Airton, o decreto do governo do Estado estabelece o retorno dos servidores da saúde, cedidos aos municípios para assumirem no Hospital Regional mais próximo de sua cidade. Ou então, o município arque com os custos, “o que onera demais os cofres já combalidos das pequenas cidades”, afirmou.

O deputado Maurão esclareceu que no caso de Cerejeiras são 21 servidores, entre zeladores, vigias, técnicos de enfermagem entre outros que representam mais de R$ 100 mil entre encargos e salários, o que inviabiliza ao município arcar com todo este custo.

Alguns servidores já possuem quase 30 anos de serviço no município, tendo uma vida solidificada e agora terão de mudar. Muitos são casados com servidores de outras áreas, tendo que um dos cônjuges sair do município e o outro ficar. Isso está deixando os servidores apreensivos, esclareceu o prefeito Airton.

Maurão afirmou que apesar de todos os esforços do governador Confúcio, com sua visão municipalista, é preciso que ajude mais os municípios com problemas, pois caso contrário, muitas não terão condições de se manter e passarão por sérias dificuldades, afirmou o parlamentar. O presidente já recebeu em seu gabinete vários prefeitos para tratar da situação dos servidores da saúde “e acredito que todos as prefeituras estão passando por esta dificuldade”, disse Maurão.

O prefeito pediu ao presidente Maurão de Carvalho, audiência com todos os deputados, após a posse da nova Mesa Diretora, marcada para a manhã do próximo dia 1º de fevereiro, para que todos os parlamentares tomem pé da situação.

Autor e foto: Geovani Berno