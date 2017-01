Projeto “Asfalto Novo” vai restaurar rodovias de acesso a Cabixi e Pimenteiras

O governo do estado de Rondônia em parceria com o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem (DER), vai lançar nesta segunda-feira, 30, o projeto de restauração da rodovia RO-370, que liga ao município de Cabixi e alguns trechos em Pimenteiras.

A reunião de lançamento do projeto “Asfalto Novo” será segunda às 9h00 no município de Cabixi. O local comtemplado é do trevo da RO-370 com a BR-435 (antiga RO-399), também conhecida como 4º Eixo.

Pimenteiras foi comtemplada com a construção de duas pontes de concreto sobre os Rios Santa Cruz e Araras, na BR-435 que dá acesso ao município.

O prefeito Olvindo Dondê se reúne também na segunda, 30, na câmara dos vereadores de Pimenteiras para falar sobre o projeto.

Ao Extra de Rondônia, Vino declarou que o governador Confúcio Moura e o diretor do DER, Ezequiel Neiva, tem ajudado muito no desenvolvimento de Pimenteiras.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia