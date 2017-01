Projeto que altera Lei da Ficha Limpa municipal deve ser engavetado

Apesar de ter sido aberto procedimento no Ministério Público para investigar o caso, a tendência é que a matéria acabe sendo extinta, de acordo com o que a reportagem do Extra de Rondônia apurou na Câmara de Vereadores e na Prefeitura Municipal.

A questão provocou polêmica e discussões acaloradas, mas antes mesmo do MP dar início ao processo os interessados no assunto mudaram de opinião.

Apresentado pelo ex-vereador Francis Godoy, com apoio de outros vereadores da gestão passada, a proposta de “flexibilização” da Lei da Ficha Limpa municipal abria espaço para que pessoas que tivessem sido condenadas por crimes relacionados a atividades na gestão pública, porém recebessem penas substitutivas, poderiam assumir cargos na administração municipal e Poder Legislativo. Supostamente, a meta era beneficiar o ex-prefeito Melki Donadon, marido da atual Chefe do Executivo, Rosani Donadon, justificativa que foi negada com veemência pelo autor.

A proposta gerou celeuma na cidade, e acabou sendo apenas lida em sessão do Parlamento, sendo encaminhada para análise das comissões da Casa. E é nestes organismos que a proposta deve acabar sendo extinta, conforme fontes do site nos poderes Executivo e Legislativo. A opinião geral é que a medida acabou se mostrando inoportuna neste momento.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação