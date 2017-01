Promotor de eventos é assassinado a tiros em Vilhena

O segundo assassinato neste ano de 2017 em Vilhena aconteceu a poucos instantes, na Rua W no bairro BNH.

De acordo com as primeiras informações a vítima identificada como Jefferson José Vieira, mais conhecido por “Mamut” da Mamut eventos e promoções foi assassinado em via pública com quatros tiros.

A Polícia Militar e a perícia estão no local colhendo informações.

A reportagem do Extra de Rondônia está no local. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia