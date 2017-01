Psicólogas e acadêmicas realizam panfletagem sobre “Janeiro Branco”

Os frequentadores do Park Shopping Vilhena foram surpreendidos por uma ação diferenciada na noite desta quarta-feira, 25, a mobilização “Janeiro Branco”.

A ação iniciada as 19h30 teve duração de duas horas e contou com a participação de 15 pessoas. Panfletos com esclarecimentos sobre a saúde metal foram distribuídos pelo grupo de profissionais em psicologia e acadêmicas.

Segundo a estudante de psicologia e integrante do grupo, Elis Regina Mathias, está foi à segunda mobilização no mês.

“Na última quinta, 19, nos reunimos na Praça Nossa Senhora Aparecida foi à primeira ação que envolveu a comunidade, uma oportunidade de quebrar tabus. Mas as ações continuam, a pretensão é que outras mais aconteçam durante o ano”, destacou Elis.

Em Vilhena, ação é liderada pelas psicólogas Vilma Dias, Roseli de Melo e Alcina Maria. Quer saber mais visite a pagina do grupo clique aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação