Servidor público encontra caixa de picolé abandonada em prédio da prefeitura

Na manhã desta quinta-feira, 26, um servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), foi até a um prédio da prefeitura (antigo verdurão) na BR-174 que está abandonado.

Ao chegar ao local, encontrou uma caixa de picolé de azul com uma buzina em cima. O servidor procurou nas proximidades se alguém havia deixado a caixa no local para descansar, mas não localizou ninguém.

Com isso, o servidor ligou para a Polícia Militar e comunicou o fato. Em seguida entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia e enviou fotos para divulgação. A quem pertencer à caixa, ela continua no mesmo lugar.

O prédio da prefeitura por estar abandonado é usado por dependentes químicos para fazer uso de drogas.

Segundo informação, o prédio será reformado para abrigar a Secretaria Municipal de Trânsito (SEMTRAN).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta