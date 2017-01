Voggue Models abre seletiva para desfile de moda no Park Shopping Vilhena

A agência vilhenense Voggue Models, da empresária Raquel Grégio, realizará em fevereiro o “Voggue Fashion”, um desfile de moda. O evento que acontece no Park Shopping Vilhena conta com apoio de lojistas e empresários locais.

Na busca por novos talentos para o desfile, a agência promove na sexta-feira, 27, das 10h às 15h00 um plantão de atendimento aos interessados em participar.

“Buscamos crianças com idade entre 3 a 12 anos, de belezas diversas. Os inscritos participarão de uma seletiva que definirá os participantes do desfile”, explicou a empresaria.

No ato da inscrição será cobrado um valor de R$ 30,00, sendo que a criança deverá estar acompanhada de pais e responsáveis.

“Já fechamos com lojistas que vestirão os modelos mirins e adultos. Os que se destacarem no dia do desfile terão a oportunidade de fazer parte do casting da agência”, ressaltou Raquel.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (069) 9 9369-9661.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação