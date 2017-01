41 quilos de pasta base de cocaína são apreendidos pela PRF em Vilhena

No final da manhã desta sexta-feira, 27, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu no Km 01 da BR-364, no Posto de Fiscalização em Vilhena, cerca de 41 quilos de pasta base de cocaína.

A droga estava escondida em compartimentos de um carro VW Santana. O entorpecente foi levado para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com o motorista e o veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: PRF