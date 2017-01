Advogado revela dívida de Rover com o Município e propõe abate em salário liberado pela Justiça

A marcação cerrada em cima dos políticos acusados de envolvimento em esquemas de corrupção em Vilhena continua firme.

Ao tomar conhecimento que Zé Rover, preso no final do ano passado, conseguiu liberação dos subsídios referentes ao final do mandato através de decisão judicial, o advogado Caetano Neto encaminhou expediente a atual Chefe do Executivo propondo que se faça encontro de contas ao invés de pagar o ex-prefeito.

Para justificar sua proposição, Caetano apresentou cópia de Ação de Execução Fiscal, representada pela certidão de dívida ativa nº 1677/2016, contra Zé Rover e seu primo e principal assessor na maior parte da gestão, Gustavo Valmorbida, a qual revela que a dupla deve aos cofres públicos o montante de R$ 198.469,50.

O documento foi expedido pela Procuradoria-Geral do Município em 20 de outubro do ano passado, em despacho encaminhado ao Fórum da Comarca solicitando estabelecimento de prazo para que eles pagassem a dívida.

Caetano argumenta que Rover não está passando necessidade financeira, posto que sua esposa permaneceu no primeiro escalão da prefeitura até o final da gestão passada, garantindo subsídio considerável, portanto é coerente que se abata o crédito que ele tem a receber do dinheiro do contribuinte no débito que possui com o Município.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia