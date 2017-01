Após cometer estupro menor é apreendido dentro de churrasqueira

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido dentro da churrasqueira de uma casa após estuprar uma mulher de 27 anos em Ariquemes (RO), no Vale do Jamari. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu em um terreno baldio. Após estuprar a vítima, a polícia foi chamada e o suspeito fugiu, pulou o muro de uma casa e se escondeu na churrasqueira da varanda, durante esta noite.

O adolescente teria abordado a vítima que passava a pé pela travessa da 3ª Rua do Setor 1, próximo de uma praça. Após a abordagem, a mulher foi arrastada para um terreno baldio, onde recebeu constantes ameaças e foi estuprada.

Após o estupro, a mulher chamou a polícia. O adolescente foi perseguido por um morador, pulou o muro de uma casa e se escondeu na churrasqueira.

Ainda de acordo com a PM, com a chegada dos militares na casa o adolescente confessou ter violentado a mulher e ainda afirmou que permaneceu cerca de 30 minutos com a vítima, olhando o conteúdo do celular dela. A apreensão do adolescente foi acompanhada pelo Conselho Tutelar.

Após o registro de ocorrência, o menor foi encaminhado ao Centro Socioeducativo (Cesea) de Ariquemes, onde permanece à disposição da justiça. Conforme a PM, o menor não apresentou documentos de identificação, e nem o endereço atual, apenas disse que era natural do estado do Acre.

O estupro foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam) onde será investigado. Após o crime, a vitima foi levada para o hospital onde fez exames médicos.

Fonte: G1/RO