Carreta apresenta problemas mecânicos e interdita rodovia próximo a Cerejeiras

O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira, 27, na BR-435, a 8 quilômetros do município de Cerejeiras. Não há informações de feridos.

De acordo com informações extraoficiais, um caminhão que seguia pela rodovia teria apresentado problemas mecânico ao subir um pequeno morro e voltado de ré. A carreta carregada com soja ficou atravessada no meio da via e precisou ser esvaziada. Um grande congestionamento foi formado por mais de duas horas nos dois sentidos da via interditada.

A reportagem está apurando maiores informações sobre o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia