Empresário é flagrado furtando óleo diesel de carreta em Vilhena

Um empresário do ramo de lavagem de carros foi detido em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 27, quando furtava combustível de uma carreta estacionada.

O fato aconteceu na Rua 7609, no bairro Alphaville, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima relatou que deixou a carreta Scania com placas de Ariquemes-RO, e que por volta das 04 horas ouviu os cachorros latindo.

Com isso, foi averiguar o motivo, e avistou um homem trajando camiseta cinza e calça Jeans próximo ao tanque de combustível do caminhão.

Assim que percebeu que tinha sido descoberto, o suspeito se evadiu do local com uma caminhonete S-10 de cor prata, e deixou vários galões com óleo diesel que havia retirado do tanque do veículo.

A vítima saiu correndo e viu que o suspeito entrou numa residência há três quadras de sua casa.

A guarnição da Polícia Militar (PM) foi até ao local indicado pela vítima e confirmou que no imóvel estava a caminhonete e diversos galões com combustível retirado do caminhão. Inclusive tambores de 200 litros cheios, provavelmente furtados de outros caminhões.

Diante dos fatos, o empresário identificado como Jhemerson Abrantes Silva, de 23 anos, foi levado para a delegacia de Polícia Civil juntamente com o produto furtado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia