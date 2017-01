Ezequiel anuncia início do Projeto Asfalto Novo; Cabixi e Pimenteiras são beneficiadas

Na próxima segunda-feira,30, o governo de Rondônia dará início ao projeto Asfalto Novo, programa que será executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER).

O lançamento do projeto que visa à restauração de 100% das rodovias estaduais pavimentadas até o final de 2018 será na RO-370 no acesso ao município de Cabixi, Sul de Rondônia.

O evento será às 9h, no trevo de acesso a Cabixi e Corumbiara.

“O Projeto Asfalto Novo será executado em três vertentes: com a restauração com microrevestimento asfáltico; restauração com asfalto usinado quando a necessidade de refazer a base; e com projetos de pavimentação de rodovia”, explicou Ezequiel Neiva, ressaltando que nos últimos anos o governo de Rondônia tem investido maciçamente na pavimentação de rodovias, mas os asfaltos antigos estão desgastados, precisando de urgente recuperação.

Conforme o diretor do DER, foi neste contexto que o governador Confúcio Moura pediu um planejamento estratégico do DER para cuidar dos pavimentos mais antigos. “O governador quer manter os investimentos em novas rodovias, como está fazendo com o asfaltamento do acesso a Pimenteiras; no acesso a Campo Novo; no Anel Viário de Ji-Paraná e na ligação de Ariquemes a Machadinho, mas sem deixar prestar manutenção no que já está pronto”, destacou Neiva.

Para trabalhar com a aplicação do micro revestimento, o governo de Rondônia fez a aquisição de duas carretas com estrutura completa para a fabricação do material asfáltico. A aplicação é realizada pelas próprias carretas, com maquinário e servidores próprios do DER. O micro revestimento pode ser utilizado como selamento, impermeabilização, rejuvenescimento e conservação dos pavimentos. Com as duas carretas, o Departamento terá capacidade de fazer ao menos seis quilômetros de micro revestimento asfáltico por dia, desde que a via esteja já em condições de receber os equipamentos.

PONTES

Às 15h, na Câmara Municipal de Pimenteiras, serão assinadas as ordens de serviço para as construções de duas pontes de concreto nos rios Araras e Santa Cruz, na BR-435 (antiga RO-399, também conhecida na região como 4ª Eixo).

As duas pontes de concreto serão construídas nos rios Santa Cruz e Araras, na BR-435 (antiga RO-399, também conhecida na região como 4ª Eixo), no acesso ao município de Pimenteiras, no Sul do estado. O governador Confúcio Moura assina as ordens de serviço autorizando as empresas a iniciarem os trabalhos na próxima segunda-feira (30), às 15h, na Câmara Municipal de Pimenteiras. O evento será logo após o lançamento do Projeto Asfalto Novo marcado para as 9h, no trevo da RO-370 no aceso a Cabixi e Corumbiara.

A ponte de concreto no rio Santa Cruz terá 45 metros de extensão, enquanto a plataforma do rio Araras será de 30 metros. Nos dois projetos o governo de Rondônia investirá, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), o montante de R$ 2,5 milhões. Uma ponte será entre as Linhas 5 e 6. A outra será entre as Linhas 8 e 9.

O diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, explicou que as pontes de concreto fazem parte do projeto de conclusão do asfaltamento da BR-435 (antiga RO-399) no acesso ao município de Pimenteiras. Frisou que a obra tem 38 quilômetros de extensão, dos quais cerca de 10 quilômetros foram pavimentados. Disse que a pavimentação da rodovia será retomada nos próximos dias para concluir o projeto do governo estadual, de deixar os 52 municípios com suas vias de acesso asfaltadas.

Autor e foto: Nilson Nascimento