Idosa não aceita fim do namoro e manda matar ex de 22 anos

Uma idosa de 67 anos foi presa sob a acusação de tentar matar o ex-namorado, de 22 anos, por não aceitar o fim relacionamento que tiveram. O caso aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo. O casal chama atenção porque a diferença de idade entre eles é de 45 anos. Ele teria trocado a idosa por uma mulher mais jovem, causando a ira da agora ex-namorada.

De acordo com o R7, Ana Maria do Carmo contratou três pessoas para dar um susto em Nilton através de um falso assalto, no qual o combinado era os criminosos roubarem o carro que o jovem usava para trabalhar como motorista do Uber. Entretanto, o bando acabou disparando e acertando três no rapaz, que, por sorte, sobreviveu.

A mãe de Nilton contou que Ana Maria mantinha o relacionamento por conta de sua boa condição financeira. Ela dava dinheiro ao rapaz e acreditava que se ele ficasse sem o carro, voltaria para ela.

Nilton contou à polícia sobre a emboscada. Além da mandante, uma mulher foi presa, e dois homens seguem foragidos.

Fonte: Noticias ao Minuto