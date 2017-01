Motociclista fica ferido em acidente no Jardim Eldorado

O acidente aconteceu por volta das 16h45 desta sexta-feira, 27, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes cruzamento com Avenida 34 e deixou um jovem ferido.

Uma motocicleta Honda CB 300, que seguia pela Brigadeiro, no sentido aeroporto, teve sua preferencial invadida por um veículo Toyota Etios, que trafegava pela 34 sentido BR-174.

Devido a velocidade, o motociclista não conseguiu parar e acabou batendo na roda dianteira do lado do motorista do veículo que avançara a preferencial.

O jovem foi socorrido ao Hospital Regional com uma lesão aparente na cabeça. Já a condutora do veículo Toyota Etios não se feriu.

A Polícia de Trânsito interditou o local que é bastante movimentado no horário em que ocorreu o sinistro

Fonte: Extra de Rondônia