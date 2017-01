Mulher é presa com droga na vagina ao tentar entrar em presídio de Cerejeiras

Uma mulher de 22 anos foi presa na manhã desta sexta-feira, 27, ao tentar entrar no presídio de Cerejeiras com uma grande quantidade de drogas escondida na vagina. Além da droga, foi encontrado um chip de aparelho telefônico que teria sido encomendado pelo marido da suspeita.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, F. S. da Silva, de 22 anos, foi detida por Agentes Penitenciários quando se preparava para visitar o marido identificado como Leandro Gonçalves da Silva, vulgo “Serafim”.

Pelo fato da unidade prisional não possuir nenhum aparelho com detecção de raios-X ou scanner corporal, nada foi encontrado com a mulher ao ser submetida ao detector de metais. Porém, diante do nervosismo, ela foi encaminhada a sala da direção do presídio e de imediato confessou que estaria com a porção de maconha, paste base e um chip dentro de um preservativo e introduzido na vagina.

A própria suspeita retirou a droga de suas partes íntimas na presença de uma Agente Penitenciária e uma enfermeira. Após, ela foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil e deverá responder pelo crime de tráfico.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia