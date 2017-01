Prefeita anuncia pagamento de servidores e faz balanço do primeiro mês de gestão

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) visitou na manhã desta sexta-feira, 27, duas emissoras de rádio: Planalto e Onda Sul FM.

O objetivo foi anunciar o pagamento de todos os servidores da Prefeitura de Vilhena, inclusive da Saúde, e fazer um balanço dos primeiros 27 dias de gestão.

“Estamos felizes por ter conseguido, nesses primeiros dias de governo, uma das principais prioridades da nossa gestão: o pagamento do salário dos nossos servidores na última sexta-feira do mês trabalhado, conforme prometido. Primeiro é organizar a ‘casa’. Vamos nos esforçar bastante para que assim seja em nossa administração”, ressaltou a prefeita.

Rosani disse que a administração passa por um momento difícil e herdou dívidas. A Saúde, por exemplo, tem uma dívida de 2016, com o Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV) no valor de R$800 mil, o que impossibilita o Município de receber investimentos federais.

Além da Saúde, o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) também tem uma dívida estimada de R$ 2 milhões, devido ao trabalho de coleta do lixo, do aterro sanitário, aluguéis, fornecedores e rescisões de ex-funcionários.

A prefeita também informou cortes de cargos comissionados para o enxugamento da máquina pública e, com a economia, priorizar os setores mais importantes da administração.

Ela pediu paciência da população e disse que os resultados começam a aparecer. “Peço à população vilhenense um pouco de calma. Sei das dificuldades do município e do nosso povo, mas estamos trabalhando com muita dedicação para mudar esta situação e Vilhena voltar a ser a cidade referência em Rondônia e na região norte do país. Já temos empenhados R$ 500 mil para compras de equipamento destinado ao Hospital Regional. A Secretaria de Obras está fazendo uma operação de limpeza e manutenção de vias públicas deixando a cidade limpa. Aos poucos estamos conseguindo vencer os obstáculos e visando oferecer uma melhor qualidade de vida aos nossos munícipes”, finalizou a prefeita.

O secretário municipal de obras, Josué Donadon, também participou das entrevistas.

Texto e fotos: Assessoria