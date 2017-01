Secretária e adjunta acompanham obra de reforma do CRECA

Na manhã desta quinta-feira, 26, a secretária de Assistência Social, Nair Cerutti, e sua adjunta, Juliana Paula, visitaram a obra de reforma do Centro de Referência Especializada de Crianças e Adolescentes (CRECA), que voltará a funcionar em breve, em Vilhena.

Nair Cerutti explicou que a reforma está sendo executada devido à argamassa de péssima qualidade que foi colocada nas cerâmicas. E, como o prédio está dentro do prazo de garantia, solicitou a troca das cerâmicas comprometidas e de uma nova pintura.

“Encontrei a estrutura do piso em situação muito ruim. As instalações estão muito danificadas. Tem mato para todo lado, cerâmica rachadas e estouradas. Antes de colocar em funcionamento, devemos melhorar o CRECA para que as crianças e adolescentes possam desfrutar das atividades num ambiente agradável e seguro”, ressaltou a titular da SEMAS.

Na oportunidade, a coordenadora do CRECA, Elizete Rodrigues, ressaltou a importância da melhora da estrutura para voltar atender à comunidade. “Queremos voltar com os cursos de informática, lutas marciais e ballet. Fazer parcerias e projetos para utilização da quadra poliesportiva e da piscina. Tudo para beneficiar nossas crianças”, explicou Elizete.

Já Juliana Paula informou que a estrutura do CRECA não é a única que precisa de ajustes. Ela disse que, em breve, irá a Porto Velho para buscar recursos e investimentos que melhore o atendimento geral da SEMAS. “Dona Nair e eu, iremos à capital buscar apoio com os deputados estaduais. A deputada Ronsagela Donadon já se comprometeu em nos ajudar na busca de recurso na Assembleia Legislativa”, finalizou Juliana.

Texto e fotos: Assessoria