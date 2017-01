Semosp realiza trabalho de limpeza em toda a avenida Major Amarante

Por determinação da prefeita Rosani Donadon (PMDB), uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) está realizando a limpeza da principal avenida de Vilhena, a Major Amarante, no centro da cidade. O trabalho começou a ser feito na manhã desta sexta-feira, 27.

O titular da Semosp, Josué Donadon, que acompanha as ações, disse que a avenida está recebendo uma limpeza completa, com o corte da grama do canteiro central, bem como recolhimento do lixo e da terra próximo às bocas de lobo.

De acordo com Josué, 26 servidores estão trabalhando na limpeza da avenida. “O trabalho faz parte do cronograma de ações da Semosp. Queremos manter a cidade sempre limpa e cuidada”, destacou o secretário.

Josué ressaltou, ainda, que as avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e 34 já receberam o trabalho, e que, em breve, será feito na Avenida Tancredo Neves. “Estamos trabalho com empenho para limpar a cidade. Isso contribui para o bem estar da população”, finalizou o secretário.

RECUPERAÇÃO DE RUAS

Além da limpeza, a Semosp trabalha paralelamente na recuperação de ruas e avenidas da cidade de Vilhena. Vários bairros já receberam as ações, tais como o Cristo Rei, Bodanese, setor 17, entre outros.

Texto e fotos: Assessoria