Semusa abre seleção para programa de Residência Médica e pós-graduação

A Prefeitura de Vilhena abriu nesta quarta-feira,25, vagas para preenchimento de vagas em programa de Residência Médica em medicina de família e comunidade, para os profissionais da categoria médica, para o programa em pós-graduação na modalidade de residência em enfermagem obstétrica, em área multiprofissional da saúde: em urgência/trauma e em atenção psicossocial, para os profissionais das categorias: enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia, serviço social.

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente até o dia 9 de fevereiro entre as 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 na Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena ou pelo e-mail residenciavilhena@gmail.com, onde deve ser encaminhado digitalizado a ficha de inscrição devidamente preenchida, o currículo com os documentos comprobatórios dos pontos a serem validados e demais documentos para o endereço, devendo receber e aguardar a confirmação do recebimento por parte da secretaria.

Mais informações podem ser consultadas através dos respectivos anexos dos “editais” e no portal www.vilhena.ro.gov.br e ou, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, no Paço Municipal pelos telefones: (69)3321-4338 ou 3322-6512.

Veja os editais:

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/1073/260117101623_edital_semusa_multi_2017_pdf.pdf

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/1073/260117101623_edital__residencia_medica_2017_pdf.pdf

