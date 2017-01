Vera da Farmácia acompanha serviço de limpeza na cidade

A vereadora Vera Lúcia Borba (PMDB), conhecida como “Vera da Farmácia”, continua em atividade mesmo neste período de recesso.

Além de atender a população em seu gabinete, ela também participa de atividades externas, visando estar próxima da comunidade a fim de aferir demandas dos vilhenenses nos bairros e setores mais distantes do centro da cidade.

Nesta semana ela esteve no Setor 19, conferindo o andamento do trabalho de limpeza urbana que vem sendo feito pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Comparecendo na Câmara de Vereadores todos os dias, e logo cedo, a parlamentar municipal também participa de reuniões com seus pares para estar atualizada acerca das ações que estão tramitando neste período, assim como vai se preparando para o início do ano legislativo, que oficialmente começa no próximo dia primeiro.

Mas o que ela prefere é o contato com o povo, por isso dedica boa parte do dia a percorrer bairros e conversar com a população. “O papel de um representante do povo só é legítimo e produtivo quando não existe distância estre as pessoas e o vereador. Este sempre foi o meu pensamento antes de ingressar na política, e tal conduta vou manter ao longo dos quatro anos do mandato”, declarou.

Sobre as ações da SEMOSP, Vera Lúcia destacou o esforço do titular da pasta, Josué Donadon, assim como de todos os servidores sob o comando dele. “A cidade precisava de uma ação deste tipo, pois em muitos pontos de Vilhena tinha-se a sensação de abandono. Por isso, parabenizo a prefeita Rosani, o secretário de Obras e todos os trabalhadores envolvidos neste trabalho”.

A vereadora passou várias horas acompanhando o trabalho na Rua 1.317, nas imediações da Avenida Rondônia, no Setor 19, ocasião em que também conversou com moradores e levantou demandas para apresentar em plenário.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia