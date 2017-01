Carro colide com ciclista no centro de Vilhena

Acidente envolvendo um carro VW Fox e um ciclista aconteceu na tarde deste sábado, 28, na Avenida Major Amarante esquina com a Rua Presidente Médici, no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ciclista seguia pela Major sentido Porto Velho, quando colidiu com o veiculo que trafegava sentido BR-364.

No choque, o ciclista sofreu escoriações e foi levado para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia