Coloradense que ameaçou ex pelo WhatsApp continuará preso por determinação da Justiça

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ/RO) decidiu manter preso o coloradense J. P. Ferreira, acusado por suposta prática dos crimes de ameaça, crime previsto no Art. 147 e 359 do Código Penal. Ele teria descumprido a medida protetiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Colorado do Oeste.

De acordo com informações extraídas do Diário Oficial, Ferreira tinha sido preso em flagrante em novembro passado por não acatar a ordem da Justiça em que ele deveria manter certa distância da vítima, sua ex-esposa, que vinha sendo ameaçada de morte pelo acusado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp e ligações telefônicas.

Ferreira estava casado com a vítima há dois anos e tinha duas filhas com idades de dois anos e outra com 8 meses. Em juízo, ele confirmou ter enviado uma foto com arma de fogo para a ex-mulher a fim de “conscientizá-la” a reatar o relacionamento. Ainda, de acordo com o depoimento, o acusado alegou ter copiado a foto da internet e enviado à mulher, mas que não tinha arma em seu poder.

Para o TJ, pelo fato do acusado ter descumprido as medidas cautelares impostas pela Justiça já demonstra sua periculosidade e descaso com as determinações do Poder Judiciário. Por isso, a prisão preventiva se faz necessário por revelar ser a única medida com a capacidade de assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração