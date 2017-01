Motorista morre carbonizado após colisão frontal na BR-364

Mais um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma carreta foi registrado por volta de 06h50 deste sábado, 2, na BR-364, entre os municípios de Itapuã do Oeste e Ariquemes – RO. Com a colisão, os dois veículos pegaram fogo e um dos motoristas morreu carbonizado.

De acordo com informações colhidas pela PRF, o condutor do caminhão tanque perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com uma carreta que trafegava em direção oposta. Com a colisão, o caminhão tombou no meio da pista e ficou em chamas. Já a carreta, que saiu da pista e tombou à margem da rodovia, também foi consumida pelas chamas.

O motorista d caminhão que transportava combustível (Foto), possível causador do acidente, foi identificado apenas como Samuel, morador de Ouro Preto do Oeste. Ele não teria conseguido sair das ferragens e morreu carbonizado. O outro motorista conseguiu sair a tempo e foi socorrido por populares em estado grave com fraturas e queimaduras pelo corpo. O motorista socorrido foi identificado apenas como Valdecir.

A Polícia Rodoviária Federal e Perícia Técnica estiveram no local do acidente realizando os trabalhos de praxe e controlando a movimentação de veículos e pessoas naquele trajeto. Segundo a perícia, os documentos de ambas as vítimas foram destruídos pelas chamas, ficando impossível identificá-los em primeiro instante.

Fonte: Vip notícias