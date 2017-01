Mulher fica ferida ao colidir em traseira de carro no Jardim Primavera

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran), registrou no final da tarde deste sábado, 28, acidente envolvendo uma moto Biz e um carro Fiat Strada no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro disse que seguia pela Avenida Curitiba, sentido Porto Velho e diminuiu a velocidade para dar passagem a outro veículo em sentido contrário, neste momento foi atingido na traseira pela moto que trafegava no mesmo sentido.

No impacto, a mulher que conduzia a moto sofreu ferimentos e ficou inconsciente. A filha dela que estava na garupa sofreu escoriações leves.

O Corpo de Bombeiros conduziu as vítimas ao pronto socorro do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia